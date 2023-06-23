На Укроборонпроме восстановили основной боевой танк РФ, который воины ВСУ вытащили из воды
Теперь будет уничтожать россиян
Getty Images / Global Images Ukraine
Государственный концерн "Укроборонпром" поделился новым видео на своей странице в Facebook:
"Было ваше – стало наше! На видео – "утопленник", трофейный Т-90, который бросили оккупанты и который потом вытащили из воды наши военные. На фото – трофей после комплексного восстановления нашими работниками – героями оборонки. Танк уже воюет против бывших хозяев".
Т-90 "Владимир" – российский основной боевой танк третьего поколения. Создан в конце 1980 – начале 1990-х годов как глубокая модернизация танка Т-72Б, под индексом Т-72БУ, но в 1992 году его приняли на вооружение, уже под индексом Т-90. По состоянию на 2019 год стоимость нового Т-90 составляет 2,5-3,5 миллиона долларов.
Популярное сейчас
- Партизан уничтожил комплекс связи вооруженных сил РФ, подождав, пока оккупанты напьются
- Техническое поражение Зари, ван Леувен ближе к Шахтеру. Главные новости за 22 июня
- СМИ: Реал согласился купить Мбаппе этим летом. Мадрид заплатит 250 миллионов евро
- Адвокат Маси Найем: На наших глазах разворачивается очередной этап борьбы за кресло президента УАФ
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Новости по теме
- 16:35 Украинские В Укроборонпроме заявили о первом успешном применении ВСУ украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км
- 18:35 Украинские В Украине продолжается разработка ударного дрона с дальностью полета 1000 км
- 11:19 Украинские Укроборонпром завершает разработку украинского дрона-камикадзе