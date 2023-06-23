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На Укроборонпроме восстановили основной боевой танк РФ, который воины ВСУ вытащили из воды

Общие новости
(3 голосов)

Теперь будет уничтожать россиян

На Укроборонпроме восстановили основной боевой танк РФ, который воины ВСУ вытащили из воды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Государственный концерн "Укроборонпром" поделился новым видео на своей странице в Facebook:

"Было ваше – стало наше! На видео – "утопленник", трофейный Т-90, который бросили оккупанты и который потом вытащили из воды наши военные. На фото – трофей после комплексного восстановления нашими работниками – героями оборонки. Танк уже воюет против бывших хозяев".

Т-90 "Владимир" – российский основной боевой танк третьего поколения. Создан в конце 1980 – начале 1990-х годов как глубокая модернизация танка Т-72Б, под индексом Т-72БУ, но в 1992 году его приняли на вооружение, уже под индексом Т-90. По состоянию на 2019 год стоимость нового Т-90 составляет 2,5-3,5 миллиона долларов.

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В статье: Укроборонпром война с россией
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