На Укроборонпроме восстановили основной боевой танк РФ, который воины ВСУ вытащили из воды

Государственный концерн "Укроборонпром" поделился новым видео на своей странице в Facebook:

"Было ваше – стало наше! На видео – "утопленник", трофейный Т-90, который бросили оккупанты и который потом вытащили из воды наши военные. На фото – трофей после комплексного восстановления нашими работниками – героями оборонки. Танк уже воюет против бывших хозяев".

Т-90 "Владимир" – российский основной боевой танк третьего поколения. Создан в конце 1980 – начале 1990-х годов как глубокая модернизация танка Т-72Б, под индексом Т-72БУ, но в 1992 году его приняли на вооружение, уже под индексом Т-90. По состоянию на 2019 год стоимость нового Т-90 составляет 2,5-3,5 миллиона долларов.