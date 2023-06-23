В Украину вернули тела еще 51 павшего защитника

Состоялась репатриация тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня, 23 июня, удалось вернуть домой тела 51 защитника.

Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций. В Минреинтеграции напоминают, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.