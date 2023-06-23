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В Украину вернули тела еще 51 павшего защитника

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Герои не умирают

В Украину вернули тела еще 51 павшего защитника

minre.gov.ua

Новина українською

Состоялась репатриация тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня, 23 июня, удалось вернуть домой тела 51 защитника.

Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций. В Минреинтеграции напоминают, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.

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В статье: война с россией Минреинтеграции
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Источник:
t.me/minre_ua

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