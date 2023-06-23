Нетаньяху объяснил, почему Израиль не может помочь Украине оружием

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал большое интервью изданию The Jerusalem Post. Одной из темы его разговора с журналистом стала война в Украине.

"Я думаю, что Израиль находится в особой ситуации, отличной от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой другой западной страны, которая помогает Украине. Во-первых, мы имеем близкую военную границу с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией. И я думаю, что важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана разместить свои военные силы на нашей северной границе".

"Во-вторых, у нас также есть опасения, что любые системы, которые мы предоставим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это на самом деле произошло с западным противотанковым вооружением, которое мы сейчас видим на наших границах. Поэтому здесь надо быть очень осторожными".

"Мы, безусловно, оплакиваем эту трагедию, которая происходит в Украине, эту ужасную потерю человеческих жизней. Мы хотели бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что мы также находимся в особой ситуации, когда мы можем оказаться в будущем в состоянии помочь положить конец этому конфликту. Я не уверен, что это произойдет. Это может быть вполне гипотетически, но это может произойти".

"Поэтому я считаю, что сбалансированный подход, который мы применяем, является правильным. В международных делах надо быть очень внимательным. Есть сочувствие, есть помощь в гражданской обороне. Но я думаю, что мы должны осторожно проводить линию, и люди это понимают. Должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я им это объясняю, в основном кивают в знак согласия. Они понимают, что Израиль находится в другой ситуации".