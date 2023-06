Звезды мирового футбола. Обнародованы составы на матч в поддержу Украины

Британский журналист Бен Джейкобс опубликовал расширенные составы команд на благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины. Игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

Команда Андрея Шевченко:

Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Клод Макелеле, Самуэль Это'О, Майкл Эссьен, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф.

Тренер: Эмма Хейз

Команда Александра Зинченко:

Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Стюарт Пирс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Уэс Морган, Джек Уилшер, Бакари Санья, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе.

Тренер: Арсен Венгер.

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

