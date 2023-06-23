Звезды мирового футбола. Обнародованы составы на матч в поддержу Украины
Благотворительная игра пройдет в августе
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Британский журналист Бен Джейкобс опубликовал расширенные составы команд на благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины. Игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".
Команда Андрея Шевченко:
Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Клод Макелеле, Самуэль Это'О, Майкл Эссьен, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф.
Тренер: Эмма Хейз
Команда Александра Зинченко:
Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Стюарт Пирс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Уэс Морган, Джек Уилшер, Бакари Санья, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе.
Тренер: Арсен Венгер.
Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.
An incredible line up for @game_4_ukraine at Stamford Bridge on August 5.????????— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 23, 2023
???? Team Schevchenko
- Mudryk, Zola, Carvalho, Toni, Dida, Oddo, Cudicini, Gallas, Makelele, Eto'o, Essien, Cannavaro, Seedorf
M: Emma Hayes
???? Team Zincehenko
- Lehmann, Lescott, Berger, Pires, … pic.twitter.com/VNrLnFI4W2
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