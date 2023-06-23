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Звезды мирового футбола. Обнародованы составы на матч в поддержу Украины

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Благотворительная игра пройдет в августе

Звезды мирового футбола. Обнародованы составы на матч в поддержу Украины

instagram.com/zelenskiy_official

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Британский журналист Бен Джейкобс опубликовал расширенные составы команд на благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины. Игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

Команда Андрея Шевченко:

Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Клод Макелеле, Самуэль Это'О, Майкл Эссьен, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф.

Тренер: Эмма Хейз

Команда Александра Зинченко:

Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Стюарт Пирс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Уэс Морган, Джек Уилшер, Бакари Санья, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе.

Тренер: Арсен Венгер.

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Зинченко война с россией
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