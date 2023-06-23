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Украина одержала первую боксерскую победу на Европейских Играх

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Тарас Бондарчук преодолел первый раунд

Украина одержала первую боксерскую победу на Европейских Играх

фото - НОК

Новина українською

В пятницу, 23 июня, начались соревнования по боксу на Европейских Играх. Первым из украинских боксеров на ринг вышел Тарас Бондарчук, выступающий в весовой категории до 57 килограммов. Его соперником стал Ален Рахимич из Боснии и Герцеговины.

В общей сложности поединок прошел при преимуществе украинского боксера, который был признан лучшим каждым из пяти судей. Общий счет 5:0.

Таким образом, Тарас Бондарчук вышел в 1/8 финала турнира. Следующий бой он проведет 27 июня, его соперником будет боксер из Болгарии Хавьер Диас.

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В статье: Европейские игры
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