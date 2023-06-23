Украина завоевала первое серебро на Европейских Играх 2023

На третий день соревнований Европейских Игр Украина добавила в свою копилку первый комплект серебра.

Его завоевала мужская четверка на байдарке в составе Игорь Трунов, Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин на дистанции в 500 метров.

Золото завоевала Испания, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 19.964 секунды. Украина отстала на 0.536 секунды. Бронзу завоевала Сербия (+0.836).

Заметим, что Трунов и Кухарик вчера добыли золото в соревнованиях двоек на байдарках на дистанции 500 метров.