Украина завоевала первое серебро на Европейских Играх 2023
На пьедестал поднялась четверка байдарочников
фото - Getty Images
На третий день соревнований Европейских Игр Украина добавила в свою копилку первый комплект серебра.
Его завоевала мужская четверка на байдарке в составе Игорь Трунов, Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин на дистанции в 500 метров.
Золото завоевала Испания, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 19.964 секунды. Украина отстала на 0.536 секунды. Бронзу завоевала Сербия (+0.836).
Заметим, что Трунов и Кухарик вчера добыли золото в соревнованиях двоек на байдарках на дистанции 500 метров.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Марсель выкупил Малиновского у Аталанты – названа сумма трансфера
- Выжигая артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 июня
- Техническое поражение Зари, ван Леувен ближе к Шахтеру. Главные новости за 22 июня
- Президент МОК: Трудно понять, почему украинские власти лишают собственных спортсменов шанса отобраться на ОИ-2024
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 22:30 Украинские Украина возглавила медальный зачет ЕИ-2023 после первого дня соревнований, в котором разыгрывались награды
- 21:56 Украинские Украина вернулась в первый дивизион ЧЕ по легкой атлетике
- 21:34 Украинские Артур Фельфнер показал лучший результат сезона U23 в метании копья, завоевав второе место второго дивизиона на ЕИ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн