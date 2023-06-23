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ГУР МО: Информация о заминировании на Запорожской АЭС подтверждена

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Это происходило и раньше, однако сейчас эти действия ужесточены

ГУР МО: Информация о заминировании на Запорожской АЭС подтверждена

sprotyv.mod.gov.ua

Новина українською

Россия усиливает давление на Украину и мир из-за минирования Запорожской АЭС, таким образом, российское руководство занимается ядерным шантажом.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По его словам, информация о заминировании на ЗАЭС подтверждена, и это происходило и раньше, однако сейчас эти действия ужесточены.

"Сам факт такого обсуждения: "может" - и есть то, чего он (Путин. - Ред.) хочет достичь. То есть "вот смотрите, у меня ядерная бомба, что я буду с ней делать". Это и есть ядерный шантаж и то, на что Путин рассчитывает", – объяснил Юсов.

"А что даст ему (Путину. - Ред.) принятие такого решения? Какова будет реакция тех немногих режимов и стран, которые нейтрально относятся или поддерживают режим Путина?", - добавил Юсов.

Между тем, Украина, добавил представитель ГУР, обменивается информацией с партнерами и международными структурами по ядерной безопасности. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, делится ли украинская разведка данными по Запорожской АЭС.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что РФ рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС.

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В статье: Андрей Юсов война с россией
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