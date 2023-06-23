Зеленский подвел итоги заседания СНБО: виновных за плохие укрытия – наказать

Совет национальной безопасности и обороны постановил привлечь к ответственности виновных в ненадлежащем состоянии укрытий по Украине и в столице, а все защитные сооружения привести в порядок.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях.

Зеленский кратко подвел итоги нынешнего заседания, где рассматривали 3 основных вопроса.

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"Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.

Вторая - суды. Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Усиливаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.

Третья - наше будущее в ЕС. Ускоряем работу над выполнением европейских рекомендаций", - заявил Зеленский.