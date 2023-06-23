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Людмила Лузан стала двукратным призером Европейских Игр

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До золота не хватило 3 десятых секунды

Людмила Лузан стала двукратным призером Европейских Игр

фото - Getty Images

UA-Футбол
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В пятницу, 23 июня, прошел финальный заплыв женщин на каноэ на дистанции 200 метров. Среди девяти участниц стартовала и украинка Людмила Лузан.

Наша спортсменка была среди фавориток, но на этот раз Людмила пропустила вперед Дороту Боровскую из Польши. Победительница финишировала со временем 46.653 секунды. Время Лузан – 46.937 секунды. Третьей финишировала Мария Корбера из Испании (47.441).

Напомним, что в четверг Людмила завоевала золото в паре с Валерией Теретой в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров.

Это второе серебро для Украины на Европейских Играх 2023 года. Сегодня второй в заплыве на 500 метров пришла четверка байдарочников.

Всего у Украины уже 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

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В статье: Людмила Лузан Европейские игры
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