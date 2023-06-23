Каратистка Анита Серегина вышла в финал Европейских Игр
Уже будет как минимум серебро!
фото - Getty Images
В пятницу, 23 июня на Европейских Играх 2023 года проходят соревнования каратисток в весовой категории до 61 килограмма.
Украину в этой дисциплине представляет Анита Серегина.
В течение турнира она победила шведку Нильсон, словачку Бакос Сучанкову, итальянку Маньякапру, а в полуфинале одолела представительницу Турции Гулбахар Гозутек, заработав по одному юко в каждом из раундов.
Таким образом, Анита Серегина вышла в финал, в котором встретится с немкой Рим Хамис. Решающая стычка состоится сегодня же в 18:30.
Заметим, что накануне Анжелика Терлюга завоевала золото Европейских Игр в весовой категории до 55 кг.
Популярное сейчас
- СМИ: Три клуба УПЛ против создания единого телепула
- Два украинца попали в символическую сборную 1-го тура Евро U-21
- На Укроборонпроме восстановили основной боевой танк РФ, который воины ВСУ вытащили из воды
- Больше 1000 россиян и куча техники оккупантов. Генштаб – о потерях врага за 19 июня
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО