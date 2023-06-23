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Каратистка Анита Серегина вышла в финал Европейских Игр

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Уже будет как минимум серебро!

Каратистка Анита Серегина вышла в финал Европейских Игр

фото - Getty Images

Новина українською

В пятницу, 23 июня на Европейских Играх 2023 года проходят соревнования каратисток в весовой категории до 61 килограмма.

Украину в этой дисциплине представляет Анита Серегина.

В течение турнира она победила шведку Нильсон, словачку Бакос Сучанкову, итальянку Маньякапру, а в полуфинале одолела представительницу Турции Гулбахар Гозутек, заработав по одному юко в каждом из раундов.

Таким образом, Анита Серегина вышла в финал, в котором встретится с немкой Рим Хамис. Решающая стычка состоится сегодня же в 18:30.

Заметим, что накануне Анжелика Терлюга завоевала золото Европейских Игр в весовой категории до 55 кг.

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В статье: Европейские игры Анита Серегина
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