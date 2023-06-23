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Еще одна медаль для каратистов. Андрей Заплитный вышел в финал Европейских Игр

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За золото будет соперничать с итальянцем

Еще одна медаль для каратистов. Андрей Заплитный вышел в финал Европейских Игр

фото - Getty Images

Новина українською

Украинский каратист Андрей Заплитный, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, вышел в финал Европейских Игр 2023.

На своем пути он одолел представителя Азербайджана Агаева, португальца Гонсалвеша Дос Сантуша, итальянца Де Виво, а в полуфинале победил бельгийца Квентина Махаудена (5:4).

В финале Заплтиный встретится с Даниэле Де Виво, которого уже сегодня побеждал на первом этапе.

Бой запланирован на 18:40 сразу после финала у женщин в весовой категории до 61 килограмма, в котором выступит представительница Украины Анита Серегина.

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В статье: каратэ Европейские игры
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