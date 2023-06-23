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Анита Серегина стала серебренной призеркой Европейских игр по каратэ

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Весовая категория до 61-го килограмма

Анита Серегина стала серебренной призеркой Европейских игр по каратэ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На Европейских играх 2023 завершается турнир каратистов. Вчера чемпионкой в весовой категории до 55-ти килограмм стала украинка Анжелика Терлюга, а сегодня в весовой категории до 61-го килограмма в золотом финале соревновалась Анита Серегина.

Украинка на предыдущих этапах соревнований поочередно победила шведку Нильсон, словачку Бакос Сучанкову, итальянку Маньякапру и турчанку Гулбахар Гозутек, заработав по одному юко в каждом из раундов.

В финале соперницей Серегиной была немка Рим Хамис. Бой закончился со счетом 2:2, но победу отдали молодой немке.

Напомним, что Серегина выигрывала предыдущие Европейские игры (2019).

Это девятая медаль Украины на этих Европейских играх. В первый соревновательный день (с розыгрышами наград) были четыре золота и две бронзы, а сегодня раньше – два серебра.

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