Юбилейная десятая медаль для Украины. Андрей Заплитный добыл золото на Европейских играх
И уже четвертая награда, принесенная именно каратистами
фото - Getty Images
Вслед за золотым финалом у женщин в весовой категории до 61-го килограмма, состоялся финал у мужчин в категории до 75-ти килограмм. За золото сражался Андрей Заплитный.
На групповом этапе турнира он выиграл все стычки, победил в полуфинале, а в финале бился с итальянцем Даниэле Де Виво. Примечательно, что украинец несколькими часами раньше этого соперника одолел на групповом раунде. В главном поединке Заплитный уступал за две секунды до конца времени 2:3, но в последней атаке сумел заработать юко и при равном счете (3:3) одержать победу. Невероятно драматическая развязка.
В целом это десятая медаль для Украины на этих Европейских играх и четвертая для каратистов. Раньше чемпионкой становилась Анжелика Терлюга, бронзу завоевал Никита Филиппов, а Анита Серегина несколькими минутами ранее стала второй.
Популярное сейчас
- СМИ: Три клуба УПЛ против создания единого телепула
- Бавария объявила о трансфере игрока сборной Португалии
- Выжигая артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 июня
- Партизан уничтожил комплекс связи вооруженных сил РФ, подождав, пока оккупанты напьются
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 22:30 Украинские Украина возглавила медальный зачет ЕИ-2023 после первого дня соревнований, в котором разыгрывались награды
- 21:56 Украинские Украина вернулась в первый дивизион ЧЕ по легкой атлетике
- 21:34 Украинские Артур Фельфнер показал лучший результат сезона U23 в метании копья, завоевав второе место второго дивизиона на ЕИ