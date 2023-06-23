Юбилейная десятая медаль для Украины. Андрей Заплитный добыл золото на Европейских играх

Вслед за золотым финалом у женщин в весовой категории до 61-го килограмма, состоялся финал у мужчин в категории до 75-ти килограмм. За золото сражался Андрей Заплитный.

На групповом этапе турнира он выиграл все стычки, победил в полуфинале, а в финале бился с итальянцем Даниэле Де Виво. Примечательно, что украинец несколькими часами раньше этого соперника одолел на групповом раунде. В главном поединке Заплитный уступал за две секунды до конца времени 2:3, но в последней атаке сумел заработать юко и при равном счете (3:3) одержать победу. Невероятно драматическая развязка.

В целом это десятая медаль для Украины на этих Европейских играх и четвертая для каратистов. Раньше чемпионкой становилась Анжелика Терлюга, бронзу завоевал Никита Филиппов, а Анита Серегина несколькими минутами ранее стала второй.