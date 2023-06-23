Историческое событие. ВСУ освободили территорию, оккупированную с 2014 года. Карта

Впервые с начала полномасштабной войны ВСУ освободили часть территории Украины, которая находилась под российской оккупацией с 2014 года.

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Речь идет о продвижении наших войск в районе Старомихайловки на подступах к Донецку.

Об этом свидетельствуют изменения в оперативной карте боевых действий DeepState от 22-23 июня 2023 года.

По оценке разведывательного сообщества InformNapalm, речь идет о действительно выдающемся и в определенном смысле историческом событии, ведь указанный клочок территории с 2014 года находился под вражеским контролем.