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Первая медаль по легкой атлетике. Молодой украинский прыгун стал призером Европейских игр

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Владислав Шепелев

Первая медаль по легкой атлетике. Молодой украинский прыгун стал призером Европейских игр

Фото - НОК України / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На Европейских играх 2023 продолжаются соревнования по легкой атлетике. Накануне закончили соревноваться представители стран второго и третьего дивизионов, а ныне борьбу ведут страны первого дивизиона.

В секторе тройного прыжка лучший результат во втором и третьем дивизионах показал украинец Владислав Шепелев. Его результат, 16:67, стал рекордом сезона в Европе среди молодежи и его лучшим прыжком в карьере.

Наличие медали зависело от результатов спортсменов из дивизиона 1. В результате украинца смогли опередить итальянец Тобиа Боччи и турок Неджати Эр.

Европейские игры. Тройной скачок

  1. Тобиа Боччи (Италия) – 16.84 м;
  2. Неджати Эр (Турция) – 16.71 м;
  3. Владислав Шепелев (Украина) – 16.67 м.

Это первая медаль сборной Украины по легкой атлетике на Европейских играх 2023 и одиннадцатая в целом.

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В статье: Европейские игры
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Суспільне: Спорт

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