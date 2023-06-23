Первая медаль по легкой атлетике. Молодой украинский прыгун стал призером Европейских игр
Владислав Шепелев
Фото - НОК України / автор невідомий
На Европейских играх 2023 продолжаются соревнования по легкой атлетике. Накануне закончили соревноваться представители стран второго и третьего дивизионов, а ныне борьбу ведут страны первого дивизиона.
В секторе тройного прыжка лучший результат во втором и третьем дивизионах показал украинец Владислав Шепелев. Его результат, 16:67, стал рекордом сезона в Европе среди молодежи и его лучшим прыжком в карьере.
Наличие медали зависело от результатов спортсменов из дивизиона 1. В результате украинца смогли опередить итальянец Тобиа Боччи и турок Неджати Эр.
- Тобиа Боччи (Италия) – 16.84 м;
- Неджати Эр (Турция) – 16.71 м;
- Владислав Шепелев (Украина) – 16.67 м.
Это первая медаль сборной Украины по легкой атлетике на Европейских играх 2023 и одиннадцатая в целом.
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