Первая медаль по легкой атлетике. Молодой украинский прыгун стал призером Европейских игр

На Европейских играх 2023 продолжаются соревнования по легкой атлетике. Накануне закончили соревноваться представители стран второго и третьего дивизионов, а ныне борьбу ведут страны первого дивизиона.

В секторе тройного прыжка лучший результат во втором и третьем дивизионах показал украинец Владислав Шепелев. Его результат, 16:67, стал рекордом сезона в Европе среди молодежи и его лучшим прыжком в карьере.

Наличие медали зависело от результатов спортсменов из дивизиона 1. В результате украинца смогли опередить итальянец Тобиа Боччи и турок Неджати Эр.

Европейские игры. Тройной скачок

Тобиа Боччи (Италия) – 16.84 м; Неджати Эр (Турция) – 16.71 м; Владислав Шепелев (Украина) – 16.67 м.

Это первая медаль сборной Украины по легкой атлетике на Европейских играх 2023 и одиннадцатая в целом.