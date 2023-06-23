Зеленский поручил уволить одесского военкома и проверить всех остальных

Президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему Валерию Залужному уволить одесского военкома Евгения Борисова, у которого УП нашла недвижимость и автопарк на миллионы долларов в Испании.

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"Провел заседание Ставки. Заслушал всех командующих. Генералы Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалев... Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" - начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна. Дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте" – заявил Зеленский в Телеграм.

Отметим, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки АР Крым, областей, Киева и Севастополя подчиняются оперативному командованию, в зоне ответственности которого они находятся согласно военно-административному делению территории Украины.

Напомним, что в расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Батальон Испания". УП наведалась в гости к одесскому военкому и другим украинским миллионерам речь шла о том, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.

Уже после публикации расследования руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что служебная проверка в отношении Борисова не выявила оснований для отстранения его от должности.