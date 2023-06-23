Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК Вагнера. Обещает ответить
Правда, пока что ничего не происходит
россми
Главарь российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что по базе его наемников был якобы нанесен удар, и это сделали якобы регулярные войска РФ, подконтрольные российскому министру обороны Сергею Шойгу. В сети появилось видео последствий "удара", однако из этих кадров сложно что-то понять. В Минобороны РФ все отрицают.
После распространения в сети видео с якобы ударом по базе "вагнеровцев" Пригожин пожаловался, что погибло "огромное количество" его наемников. Он заявил, что "совет командиров" его террористической организации "принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, будет остановлено".
Обращаясь к военному руководству РФ, Пригожин призвал "не оказывать сопротивление" и пообещал "восстановить справедливость в войсках". В случае сопротивления главарь Группы Вагнера пригрозил уничтожать "немедленно" российские блокпосты и авиацию.
После "разборок" с военным руководством РФ Пригожин пообещал, что его наемники вернуться на фронт воевать против Украины.
Немного позже Пригожин записал еще одно обращение, в котором заявил, что Шойгу якобы в 21:00 "трусливо бежал из Ростова". Пообещал, что "эта тварь будет остановлена".
После обвинений Пригожина российское Минобороны заявило, что не наносило ударов по "тыловым лагерям ПВК "Вагнер" и называет сообщения о них "информационной провокацией".
Цікаво, що не зміг не висловити своєї позиції і російський терорист Гіркін-Стрєлков.
"Росія на порозі військового перевороту", - заявив Гіркін у себе в соцмережах.
Пока непонятно, насколько серьезна ситуация, перешла ли война "башен" Кремля между собой в новую фазу, или это просто очередной этап ИПСО противника на старте контрнаступления Сил обороны.
Интересно, что не смог не высказать свою позицию и российский террорист Гиркин-Стрелков.
"Россия на пороге военного переворота", – заявил Гиркин у себя в соцсетях.
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