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Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК Вагнера. Обещает ответить

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Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК Вагнера. Обещает ответить

россми

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Главарь российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что по базе его наемников был якобы нанесен удар, и это сделали якобы регулярные войска РФ, подконтрольные российскому министру обороны Сергею Шойгу. В сети появилось видео последствий "удара", однако из этих кадров сложно что-то понять. В Минобороны РФ все отрицают.

После распространения в сети видео с якобы ударом по базе "вагнеровцев" Пригожин пожаловался, что погибло "огромное количество" его наемников. Он заявил, что "совет командиров" его террористической организации "принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, будет остановлено".

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Обращаясь к военному руководству РФ, Пригожин призвал "не оказывать сопротивление" и пообещал "восстановить справедливость в войсках". В случае сопротивления главарь Группы Вагнера пригрозил уничтожать "немедленно" российские блокпосты и авиацию.

После "разборок" с военным руководством РФ Пригожин пообещал, что его наемники вернуться на фронт воевать против Украины.

Немного позже Пригожин записал еще одно обращение, в котором заявил, что Шойгу якобы в 21:00 "трусливо бежал из Ростова". Пообещал, что "эта тварь будет остановлена".

После обвинений Пригожина российское Минобороны заявило, что не наносило ударов по "тыловым лагерям ПВК "Вагнер" и называет сообщения о них "информационной провокацией".

Цікаво, що не зміг не висловити своєї позиції і російський терорист Гіркін-Стрєлков.

"Росія на порозі військового перевороту", - заявив Гіркін у себе в соцмережах.

Пока непонятно, насколько серьезна ситуация, перешла ли война "башен" Кремля между собой в новую фазу, или это просто очередной этап ИПСО противника на старте контрнаступления Сил обороны.

Интересно, что не смог не высказать свою позицию и российский террорист Гиркин-Стрелков.

"Россия на пороге военного переворота", – заявил Гиркин у себя в соцсетях.

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В статье: сергей шойгу евгений пригожин война с россией
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