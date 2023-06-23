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Видеодайджест за 485-й день войны от Генштаба ВСУ

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Видеодайджест за 485-й день войны от Генштаба ВСУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 483-й день российского вторжения.

Украинские воины продолжают мужественно защищают украинскую землю и небо.

Читайте такжеВидеодайджест за 484-й день войны от Генштаба ВСУ

Обстрелы оккупантами Херсона, День Рождения центра спецопераций "А", патрульные катера на Днепре, удары сил ССО по оккупантам на юге.

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В статье: война с россией
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