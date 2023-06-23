Видеодайджест за 485-й день войны от Генштаба ВСУ
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Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 483-й день российского вторжения.
Украинские воины продолжают мужественно защищают украинскую землю и небо.
Читайте такжеВидеодайджест за 484-й день войны от Генштаба ВСУ
Обстрелы оккупантами Херсона, День Рождения центра спецопераций "А", патрульные катера на Днепре, удары сил ССО по оккупантам на юге.
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