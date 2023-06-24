Попытка переворота в России: В Ростове военный штаб окружили неизвестные в форме
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Зараз на вулицях Ростова, фото - з відкритих джерел
Бунт на России набирает обороты. Напомним, накануне владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские войска ударили по лагерю наемников, и он объявил, что начинает операцию против руководства министерства обороны РФ, в частности, против министра Шойгу и начальника генштаба Герасимова.
В ночь на субботу, 24 июня, неизвестные в российской военной форме оцепили штаб Южного военного округа и здание МВД в Ростове. Организатор мятежа Пригожин заявил, что его бойцы уже даже сбили вертолет министерства обороны РФ.
Губернатор Ростовской области призвал воздержаться от поездок в Ростов и находиться дома. В Воронежской области была слышна перестрелка, начали появляться свидетельства об обстрелах с вертолетов.
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Ночью вагнеровцев к повиновению призвал генерал Суровикин, командующий воюющей в Украине группировкой войск. При этом российская генпрокуратура открыла дело о попытке организации военного мятежа. Об этом заявил Песков, добавив, что Путину докладывают о развитии ситуации. Сам кремлевский карлик в эфир не выходил.
В Москве ужесточены меры безопасности, на улицы выведены дополнительные подразделения полиции и ФСБ. Власти заявляют, что идут антитеррористические меры.
Между тем, в российских СМИ появляются сообщения о том, что часть военных отказывается выполнять приказы минобороны РФ и переходит под командование Пригожина.
При этом Минобороны России заявило, что ВСУ, "воспользовавшись провокацией Пригожина, на бахмутском тактическом направлении сосредотачивает несколько бригад для наступления".
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