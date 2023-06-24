Пригожин прибыл в Ростов и заявил, что пока не будет Шойгу и Герасимова, Вагнер будет блокировать город

Владелец ПВК Вагнер Евгений Пригожин прибыл в Ростов, где с группой своих приверженцев захватил штаб южного военного округа. В российских социальных сетях появилось видео, на котором Пригожин в штабе выдвигает свои требования двум военным.

«Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву», - заявил Пригожин. На просьбу вывести бойцов с территории штаба он ответил отказом.

При этом Пригожин заявил, что наемники ПВК Вагнер уже сбили три вертолета, пытавшихся атаковать его колонны.

Напомним, ночью генпрокуратура РФ объявила об открытии дела против Пригожина по статье об организации военного мятежа. К бойцам ЧВК Вагнер обратился генерал Суровикин с призывом сложить оружие.