День уничтоженной артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне
И снова Силы обороны ликвидировали почти шесть сотен оккупантов
Підрозділ Кракен/Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил новые потери россиян на войне
За минувшие сутки было ликвидировано 580 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили 89 единиц техники. В том числе 30 штук артиллерийских систем.
В целом потери захватчиков с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 223 910 (+580) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4024 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7804 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 4015 (+30) ед,
- РСЗО – 619 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 383 (+4) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 308 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3460 (+13),
- крылатых ракет ‒ 1228 (+14),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6731 (+23) ед,
- специальной техники – 548 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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