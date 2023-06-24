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День уничтоженной артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне

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И снова Силы обороны ликвидировали почти шесть сотен оккупантов

День уничтоженной артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне

Підрозділ Кракен/Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил новые потери россиян на войне

За минувшие сутки было ликвидировано 580 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили 89 единиц техники. В том числе 30 штук артиллерийских систем.

В целом потери захватчиков с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 223 910 (+580) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4024 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7804 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 4015 (+30) ед,
  • РСЗО – 619 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 383 (+4) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 308 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3460 (+13),
  • крылатых ракет ‒ 1228 (+14),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6731 (+23) ед,
  • специальной техники – 548 (+3).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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