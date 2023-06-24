Под Москвой зафиксировали большую колонну бронетехники

Ситуация по поводу конфликта между главарем "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным и верхушкой российских властей остается напряженной.

По информации российских телеграмм-каналов, колонны военной техники находятся на трассе М4-Дон в Московской области, утверждает Baza. Там стоят военные грузовики и около десятка бронетранспортеров.

При въезде в Москву усилено полицейское патрулирование и стоят Камазы с песком, сообщает Mash.

Добавим, что ни одно российское издание до сих пор не сообщило, чья же техника на трассе Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону: регулярной армии РФ или "ЧВК Вагнера". Представители власти в Воронежской области лишь отчитались, что по дороге двигается колонна военной техники, а на Ростовщине призвали гражданских не выезжать на эту трассу.