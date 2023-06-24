Под Москвой зафиксировали большую колонну бронетехники
При въезде в Москву усилено полицейское патрулирование
Скріншот з відео
Ситуация по поводу конфликта между главарем "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным и верхушкой российских властей остается напряженной.
По информации российских телеграмм-каналов, колонны военной техники находятся на трассе М4-Дон в Московской области, утверждает Baza. Там стоят военные грузовики и около десятка бронетранспортеров.
При въезде в Москву усилено полицейское патрулирование и стоят Камазы с песком, сообщает Mash.
Добавим, что ни одно российское издание до сих пор не сообщило, чья же техника на трассе Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону: регулярной армии РФ или "ЧВК Вагнера". Представители власти в Воронежской области лишь отчитались, что по дороге двигается колонна военной техники, а на Ростовщине призвали гражданских не выезжать на эту трассу.
Популярное сейчас
- Зеленский поручил уволить одесского военкома и проверить всех остальных
- Украина четвертая в медальном зачете Европейских игр после двух соревновательных дней
- Голкипер Металлиста ведет переговоры с ЛНЗ
- На Укроборонпроме восстановили основной боевой танк РФ, который воины ВСУ вытащили из воды
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 21:50 Украинские "Выйти из Бахмута вагнеровцам не даст Путин", - в ВСУ не верят в заявления Пригожина
- 21:23 Украинские ГУР Украины: Пропагандиста Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину
- 14:12 Украинские "Похоронят на аллеях героев". Как "повар путина" пригожин вербует заключенных из рф на войну с Украиной