  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Под Москвой зафиксировали большую колонну бронетехники
В тренде

Под Москвой зафиксировали большую колонну бронетехники

Общие новости
(2 голосов)

При въезде в Москву усилено полицейское патрулирование

Под Москвой зафиксировали большую колонну бронетехники

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Ситуация по поводу конфликта между главарем "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным и верхушкой российских властей остается напряженной.

По информации российских телеграмм-каналов, колонны военной техники находятся на трассе М4-Дон в Московской области, утверждает Baza. Там стоят военные грузовики и около десятка бронетранспортеров.

При въезде в Москву усилено полицейское патрулирование и стоят Камазы с песком, сообщает Mash.

Добавим, что ни одно российское издание до сих пор не сообщило, чья же техника на трассе Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону: регулярной армии РФ или "ЧВК Вагнера". Представители власти в Воронежской области лишь отчитались, что по дороге двигается колонна военной техники, а на Ростовщине призвали гражданских не выезжать на эту трассу.

По теме
yellow-arrow
Рух – Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка ДЮФЛ U-19/U-17
yellow-arrow
Мятеж Пригожина: В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Путин готовит обращение
yellow-arrow
Последствия ночной атаки России на Киев: есть погибшие и более десятка раненых
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин ЧВК Вагнер евгений пригожин война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде