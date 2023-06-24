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Последствия ночной атаки России на Киев: есть погибшие и более десятка раненых

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Снаряд попал в многоэтажку

Последствия ночной атаки России на Киев: есть погибшие и более десятка раненых

КМВА

Новина українською

В ночь с 23 на 24 июня россияне атаковали Киев с воздуха. Обломки одной из ракет попали в 25-этажное здание, расположенное в Соломенском районе.

По предварительной информации КМВА было обнаружено и уничтожено более 20 ракет в воздушном пространстве вокруг Киева. Их выпустили стратегические бомбардировщики Ту-95МС из района Каспия. Это была восьмая воздушная атака на столицу за июнь.

В результате погибли два человека. Также 11 человек получили ранения, трое из них были госпитализированы. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

"В результате попадания обломков в 25-этажный дом в Соломенском районе произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах здания с возгораниями отдельными ячейками по этажам. Пожар локализован в 04:40, ликвидирован в 06:30.

В результате атаки травмы разной степени тяжести получили 11 человек, 3 из них - госпитализированы. Обнаружены тела 2 погибших людей", - написал Попко.

Начальник КМВА добавил, что также были спасены 24 человека. В том числе троих деблокировали из-под завалов и еще одного – из лифта.

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В статье: война с россией ракетная атака
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Источник:
КМВА

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