Мятеж Пригожина: В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Путин готовит обращение
Мятеж набирает оборотов
Национальный антитеррористический комитет России объявил о введении в Москве и Московской области режима контртеррористической операции. Аналогичный режим введен и в Воронежской области.
В официальной формулировке это объясняется так: «в целях пресечения возможных терактов».
Как известно, на России взбунтовал главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, который уже захватил Ростов и требует выдать ему Шойгу и Герасимова.
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Пресс-секретарь президента РФ Песков, заявил, что Путин в ближайшее время выступи с обращением к народу.
В свою очередь министерство обороны РФ обратилось к наемникам ЧВК Вагнер с призывом сложить оружие:
"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность".
Также сообщается, что российские силовики оцепили штаб-квартиру ЧВК Вагнер в Петербурге.
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