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Путин в обращении заявил, что отдал приказ нейтрализовать мятежников. Пригожина не вспомнил

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Кремлевский диктатор настроен воевать внутри России

Путин в обращении заявил, что отдал приказ нейтрализовать мятежников. Пригожина не вспомнил

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением в связи с мятежом, организованным главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

В целом ничего особенного, говорил об угрозе государственности, «против России направлена вся военная и информационная машина Запада», назвал «ударом в спину попытку расколоть общество».

Главное же, что, по словам Путина, он отдал приказ вооруженным силам России нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж. "Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", заявил Путин, который при этом в своей речи не назвал главного виновника – Евгения Пригожина.

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Напомним, 23 июня главарь ЧВК Вагнер Пригожин заявил, что войска РФ ударили по лагерю его наемников. В ночь на 24-е июня верные ему отряды захватили Ростов. Позже стало известно, что ЧВК Вагнер двинулась на Воронеж и подразделения армии РФ начали переходить на его сторону. Вагнеровцы заявили, что сбили три военных вертолета.

Тем временем, в Москве введен режим контртеррористической операции. На подступах к городу замечены колоны военной техники.

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В статье: Владимир Путин евгений пригожин война с россией
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