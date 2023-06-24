Путин в обращении заявил, что отдал приказ нейтрализовать мятежников. Пригожина не вспомнил
Кремлевский диктатор настроен воевать внутри России
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением в связи с мятежом, организованным главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.
В целом ничего особенного, говорил об угрозе государственности, «против России направлена вся военная и информационная машина Запада», назвал «ударом в спину попытку расколоть общество».
Главное же, что, по словам Путина, он отдал приказ вооруженным силам России нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж. "Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", заявил Путин, который при этом в своей речи не назвал главного виновника – Евгения Пригожина.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, 23 июня главарь ЧВК Вагнер Пригожин заявил, что войска РФ ударили по лагерю его наемников. В ночь на 24-е июня верные ему отряды захватили Ростов. Позже стало известно, что ЧВК Вагнер двинулась на Воронеж и подразделения армии РФ начали переходить на его сторону. Вагнеровцы заявили, что сбили три военных вертолета.
Тем временем, в Москве введен режим контртеррористической операции. На подступах к городу замечены колоны военной техники.
Популярное сейчас
- ПВК Вагнер отреагировала на заявление Путина: Скоро у нас будет новый президент России
- Под Москвой зафиксировали большую колонну бронетехники
- Попытка переворота в России: В Ростове военный штаб окружили неизвестные в форме
- Президент МОК: Трудно понять, почему украинские власти лишают собственных спортсменов шанса отобраться на ОИ-2024
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 21:50 Украинские "Выйти из Бахмута вагнеровцам не даст Путин", - в ВСУ не верят в заявления Пригожина
- 21:23 Украинские ГУР Украины: Пропагандиста Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину
- 14:12 Украинские "Похоронят на аллеях героев". Как "повар путина" пригожин вербует заключенных из рф на войну с Украиной