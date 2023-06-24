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ЧВК Вагнера объявила о захвате военных объектов в Воронеже и сбитии трех вертолетов РФ

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Три вертолета пытались атаковатьЧПВК

ЧВК Вагнера объявила о захвате военных объектов в Воронеже и сбитии трех вертолетов РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"ЧВК Вагнера" во главе со своим предводителем объявили о захвате военных объектов в Воронеже.

"Армия переходит на сторону народа", – добавляют в частной военной компании.

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Также ЧВК объявила, что сбила три вертолета, которые пытались их атаковать. Взятые в плен пилоты вертолетов в разговоре с "вагнерами" заявляют, что их заставляют атаковать прорвавшиеся силы ВСУ. Они не в курсе мятежа, который начал Евгений Пригожин.

Также ЧВК "Вагнера" на своих официальных ресурсах открыто называют министра обороны России Сергея Шойгу "тувинским дегенератом".

Напомним, что вчера вечером Евгений Пригожин объявил о начале операции против руководства Минобороны РФ. На данный момент невозможно проверить информацию, что ЧВК "Вагнер" захватили военные объекты в Воронеже.

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В статье: ЧВК Вагнер война с россией
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