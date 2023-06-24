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Рух – Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка ДЮФЛ U-19/U-17

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Мощные соперники в решающем поединке

Рух – Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка ДЮФЛ U-19/U-17

duflu.org.ua

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В финальном противостоянии Кубка ДЮФЛ возрастной категории U-19/U-17 встретятся команды, которые в последние годы борются за самые высокие позиции в юношеском чемпионате Украины (U-19). Трофей разыграют львовский "Рух" и донецкий "Шахтер". Матч состоится в пгт. Счастливое в Киевской области.

Финал Кубка ДЮФЛ U-19/U-17

24 июня, начало – 11:00

"Рух" (Львов) - "Шахтер" (Донецк)

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В статье: ДЮФЛ Шахтер U19 (Донецк) Рух U19 (Львов)
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