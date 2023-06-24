Рух – Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка ДЮФЛ U-19/U-17
Мощные соперники в решающем поединке
duflu.org.ua
В финальном противостоянии Кубка ДЮФЛ возрастной категории U-19/U-17 встретятся команды, которые в последние годы борются за самые высокие позиции в юношеском чемпионате Украины (U-19). Трофей разыграют львовский "Рух" и донецкий "Шахтер". Матч состоится в пгт. Счастливое в Киевской области.
Финал Кубка ДЮФЛ U-19/U-17
24 июня, начало – 11:00
"Рух" (Львов) - "Шахтер" (Донецк)
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