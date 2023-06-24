Соловьев - про мятеж в РФ: Тяжелое время. Не ожидал, что доживу до такого
Паники нет?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный российский пропагандист Владимир Соловьев спустя 12 часов после начала операции "ЧВК Вагнера" против Минобороны РФ проснулся и записал видеообращение. В нём телеведущий из кремлёвского пула распереживался, что в гражданской войне можно потерять такую страну, как РФ.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
"Тяжелое время. Не ожидал, что доживу до такого. Страна воюет.
25 тысяч человек очень бы пригодились на фронте. Марш необходим. На Львов, на Киев — а если понадобится, то еще дальше.
Но когда ты смотришь на то, что происходит, ты думаешь: что случилось? Корниловский мятеж? Марш Муссолини на Рим? О чем мы говорим? Мы же русские люди, мы же Родину любим. Неужели мы позволим сейчас в междоусобице страну потерять?
Кто сейчас подыгрывает всей этой информационной шумихе? Посмотрите, как радуется ЦИПСО, ликуют укро-СМИ! Посмотрите, к чему призывает Ходорковский и вся свора его продажных сволочей! Ребята, опомнитесь! Враг там, на Украине. С укронацизмом надо воевать. Остановитесь, пока не поздно. Страну бы не потерять. Нет ничего страшнее Гражданской войны", - сказал Соловьев.
Заметим, что 25 тысяч человек, о которых говорит Соловьев, - ориентировочно столько составляет армия "ЧВК Вагнера" на данный момент.
Напомним, что вчера вечером главарь "вагнеров" Евгений Пригожин начал операцию против руководства Минобороны РФ. На данный момент известно о
Популярное сейчас
- Мятеж Пригожина: В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Путин готовит обращение
- День уничтоженной артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне
- Попытка переворота в России: В Ростове военный штаб окружили неизвестные в форме
- Историческое событие. ВСУ освободили территорию, оккупированную с 2014 года. Карта
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО