Соловьев - про мятеж в РФ: Тяжелое время. Не ожидал, что доживу до такого

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев спустя 12 часов после начала операции "ЧВК Вагнера" против Минобороны РФ проснулся и записал видеообращение. В нём телеведущий из кремлёвского пула распереживался, что в гражданской войне можно потерять такую страну, как РФ.

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"Тяжелое время. Не ожидал, что доживу до такого. Страна воюет.

25 тысяч человек очень бы пригодились на фронте. Марш необходим. На Львов, на Киев — а если понадобится, то еще дальше.

Но когда ты смотришь на то, что происходит, ты думаешь: что случилось? Корниловский мятеж? Марш Муссолини на Рим? О чем мы говорим? Мы же русские люди, мы же Родину любим. Неужели мы позволим сейчас в междоусобице страну потерять?

Кто сейчас подыгрывает всей этой информационной шумихе? Посмотрите, как радуется ЦИПСО, ликуют укро-СМИ! Посмотрите, к чему призывает Ходорковский и вся свора его продажных сволочей! Ребята, опомнитесь! Враг там, на Украине. С укронацизмом надо воевать. Остановитесь, пока не поздно. Страну бы не потерять. Нет ничего страшнее Гражданской войны", - сказал Соловьев.

Заметим, что 25 тысяч человек, о которых говорит Соловьев, - ориентировочно столько составляет армия "ЧВК Вагнера" на данный момент.