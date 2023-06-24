Россию и Белоруссию исключили из рейтинга Международной федерации волейбола
Прекрасное решение
фото из свободных источников
Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение убрать из мирового рейтинга сборные россии и белоруссии.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Отметим, что с октября 2022 года рейтинговые очки этих команд были заморожены.
Участие команд из этих стран во всех международных соревнованиях строго-настрого запрещается, а сами коллективы подпадают под жесткие санкции.
Это решение касается также пляжного волейбола и волейбола на снегу.
Напомним, сегодня сборная Украины по волейболу
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