Россию и Белоруссию исключили из рейтинга Международной федерации волейбола

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение убрать из мирового рейтинга сборные россии и белоруссии.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отметим, что с октября 2022 года рейтинговые очки этих команд были заморожены.

Участие команд из этих стран во всех международных соревнованиях строго-настрого запрещается, а сами коллективы подпадают под жесткие санкции.

Это решение касается также пляжного волейбола и волейбола на снегу.