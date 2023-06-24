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Россию и Белоруссию исключили из рейтинга Международной федерации волейбола

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Прекрасное решение

Россию и Белоруссию исключили из рейтинга Международной федерации волейбола

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение убрать из мирового рейтинга сборные россии и белоруссии.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отметим, что с октября 2022 года рейтинговые очки этих команд были заморожены.

Участие команд из этих стран во всех международных соревнованиях строго-настрого запрещается, а сами коллективы подпадают под жесткие санкции.

Это решение касается также пляжного волейбола и волейбола на снегу.

Напомним, сегодня сборная Украины по волейболу сыграет полуфинальный матч Золотой Евролиги.

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В статье: волейбол
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