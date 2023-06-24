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Путин утром звонил по телефону Лукашенко - рассказывал о ситуации

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Также известно о вылете самолета белорусского диктатора из Минска

Путин утром звонил по телефону Лукашенко - рассказывал о ситуации

фото з відкритих джерел

Новина українською

Белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу белорусского диктатора сообщают, что Путин утром звонил по телефону Лукашенко.

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - цитирует Белта сообщение пресс-службы.

Также известно, что ночью из Минска в Турцию вылетел EW-301PJ, которым пользуется семья белорусского диктатора. В Бодруме самолет приземлился в 5 утра.

Напомним, в России происходит мятеж ЧВК Вагнер. Войска Пригожина уже контролируют Ростов, есть непроверенные сообщения о том, что наемники взяли Воронеж и двигаются колоннами в сторону Москвы. В столице РФ введен режим контртеррористической операции. Сам Путин выступил с обращением, в котором заявил, что отдал приказ нейтрализовать мятежников.

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В статье: Владимир Путин Александр Лукашенко война с россией
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