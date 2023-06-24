Армия РФ начала оперативно-боевые мероприятия против ЧВК Вагнера. Очевидцы сообщают о боях в Воронежской области
Что известно на данный момент
Фото із соцмереж
В Воронежской области РФ начались оперативно-боевые мероприятия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежщины Александр Гусев.
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Деталей операции должностное лицо пока не раскрыло.
В сети появляются пока неподтверждённые сведения о боях в Воронежской области. Очевидцы публикуют фото с ударом ФАБ по трассе М4, на которой находилась техника "ЧВК Вагнера", направлявшаяся в сторону Москвы.
Напомним, что вчера главарь "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин начал операцию против руководителей Минобороны РФ. На данный момент известно о
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