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Армия РФ начала оперативно-боевые мероприятия против ЧВК Вагнера. Очевидцы сообщают о боях в Воронежской области

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Армия РФ начала оперативно-боевые мероприятия против ЧВК Вагнера. Очевидцы сообщают о боях в Воронежской области

Фото із соцмереж

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В Воронежской области РФ начались оперативно-боевые мероприятия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежщины Александр Гусев.

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Деталей операции должностное лицо пока не раскрыло.

В сети появляются пока неподтверждённые сведения о боях в Воронежской области. Очевидцы публикуют фото с ударом ФАБ по трассе М4, на которой находилась техника "ЧВК Вагнера", направлявшаяся в сторону Москвы.

Напомним, что вчера главарь "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин начал операцию против руководителей Минобороны РФ. На данный момент известно о захвате "вагнерами" Ростова.

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В статье: ЧВК Вагнер евгений пригожин война с россией
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