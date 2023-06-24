Кадыров заявил, что отправил своих бойцов воевать с вагнеровцами
Противостояние набирает обороты
Emile Alain Ducke/picture alliance via Getty Images
Один из главных сподвижников Владимира Путина чеченский смотрящий Рамзан Кадыров назвал бунт ЧВК Вагнер военным мятежом и заявил, что полностью поддерживает кремлевского диктатора.
Он также заявил, что бойцы минобороны и росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости: «Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!».
Ранее сам Путин выступил с обращением, в котором заявил, что отдал приказ нейтрализовать мятежников.
Между тем губернатор Воронежской области уже сообщил, что российская армия проводит "необходимые оперативно-боевые мероприятия". В соцсетях сообщают, что по двигающимся в Москву колонам вагнеровцев работает авиация.
Напомним, 23 июня в России начался мятеж ЧВК Вагнер. Войска Пригожина уже контролируют Ростов, есть непроверенные сообщения о том, что наемники взяли Воронеж.
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