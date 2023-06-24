  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кадыров заявил, что отправил своих бойцов воевать с вагнеровцами
В тренде

Кадыров заявил, что отправил своих бойцов воевать с вагнеровцами

Общие новости
(1 голосов)

Противостояние набирает обороты

Кадыров заявил, что отправил своих бойцов воевать с вагнеровцами

Emile Alain Ducke/picture alliance via Getty Images

Новина українською

Один из главных сподвижников Владимира Путина чеченский смотрящий Рамзан Кадыров назвал бунт ЧВК Вагнер военным мятежом и заявил, что полностью поддерживает кремлевского диктатора.

Он также заявил, что бойцы минобороны и росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости: «Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!».

Ранее сам Путин выступил с обращением, в котором заявил, что отдал приказ нейтрализовать мятежников.

Между тем губернатор Воронежской области уже сообщил, что российская армия проводит "необходимые оперативно-боевые мероприятия". В соцсетях сообщают, что по двигающимся в Москву колонам вагнеровцев работает авиация.

Напомним, 23 июня в России начался мятеж ЧВК Вагнер. Войска Пригожина уже контролируют Ростов, есть непроверенные сообщения о том, что наемники взяли Воронеж.

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. В Воронеже горит нефтебаза и раздается воздушная тревога. В области сбит самолет Ан-26
yellow-arrow
Россияне ночью выпустили по Украине 50 ракет, 41 удалось сбить
yellow-arrow
Сборная Украины по артистическому плаванию берет серебро на Европейских играх 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рамзан Кадыров война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде