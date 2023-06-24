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Сборная Украины по артистическому плаванию берет серебро на Европейских играх 2023

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Сборная Украины по артистическому плаванию берет серебро на Европейских играх 2023

https://www.as.kyiv.ua/ Kyiv.ua

UA-Футбол
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Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебряную награду на Европейских играх 2023, проходящих в эти дни в Польше.

Наша команда в составе Марины и Владиславы Алексиевых, Марты Федины, Вероники Грушко, Дарьи Мошинской, Ангелины Овчинниковой, Анастасии Шмониной, Валерии Тищенко, Олеси Деревянченко и Софии Мациевской по итогам своего выступления завоевала 208,980 балла.

Победа досталась представительницам Франции (214,2833), а ТОП-3 замкнули спортсменки из Италии (201,9900).

Это 12 награда для украинской команды на Европейских играх 2023.

Напомним, что после второго соревновательного дня Украина занимает 4 строчку командного зачета.

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В статье: Европейские игры сборная Украины по артистическому плаваниюму
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