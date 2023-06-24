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Россияне ночью выпустили по Украине 50 ракет, 41 удалось сбить

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Также в ударе участвовали иранские дроны

Россияне ночью выпустили по Украине 50 ракет, 41 удалось сбить

Ілюстративне фото, МВС

Новина українською

Силы обороны Украины ночью сбили 41 российскую ракету из всего выпущенных 50 ракет. Однако не удалось уничтожить девять ракет Х-22. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, украинские защитники сбили 40 ракет крылатых ракет Х-101/Х-555 и одну ракету Калибр.

"Противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3, морского базирования Калибр и ударными дронами Shahed-136/131", - рассказал военный.

Он рассказал, что 10 самолетов стратегической авиации врага совершили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Кроме того, восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9 ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений.

Из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух ракет морского базирования Калибр. С юга противник атаковал двумя ударными дронами Shahed-136/131, Ракеты Х-22 российские военные преступники направили в направлении Днепра и Кривого Рога, отметил главнокомандующий ВСУ.

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В статье: война с россией ракетная атака
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