Россияне ночью выпустили по Украине 50 ракет, 41 удалось сбить

Силы обороны Украины ночью сбили 41 российскую ракету из всего выпущенных 50 ракет. Однако не удалось уничтожить девять ракет Х-22. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, украинские защитники сбили 40 ракет крылатых ракет Х-101/Х-555 и одну ракету Калибр.

"Противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3, морского базирования Калибр и ударными дронами Shahed-136/131", - рассказал военный.

Он рассказал, что 10 самолетов стратегической авиации врага совершили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Кроме того, восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9 ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений.

Из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух ракет морского базирования Калибр. С юга противник атаковал двумя ударными дронами Shahed-136/131, Ракеты Х-22 российские военные преступники направили в направлении Днепра и Кривого Рога, отметил главнокомандующий ВСУ.