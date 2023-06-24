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ВИДЕО. В Воронеже горит нефтебаза и раздается воздушная тревога. В области сбит самолет Ан-26

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ВИДЕО. В Воронеже горит нефтебаза и раздается воздушная тревога. В области сбит самолет Ан-26

Фото з соцмереж

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В пока российском Воронеже горит нефтебаза. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

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Видео со взрывом на нефтебазе публикуют в социальных сетях. Также на некоторых видео слышно, что в областном центре звучит воздушная тревога.

Также OSINT-сообщества в твиттере сообщают, что в Воронежской области сбит военно-транспортный самолет Ан-26. По информации твиттер-аккаунта OSINTtechnical, его сбили силы "ЧВК Вагнера".

Напомним, что вчера главарь "вагнеров" Евгений Пригожин начал операцию против руководителей Минобороны РФ. Уже известно, что "ЧВК" захватили город Ростов, а очевидцы сообщают, что по пути в Москву идут бои под Воронежем.

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В статье: ЧВК Вагнер евгений пригожин война с россией
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