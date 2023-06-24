ВИДЕО. В Воронеже горит нефтебаза и раздается воздушная тревога. В области сбит самолет Ан-26
Мы можем чем-нибудь помочь?
Фото з соцмереж
В пока российском Воронеже горит нефтебаза. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Видео со взрывом на нефтебазе публикуют в социальных сетях. Также на некоторых видео слышно, что в областном центре звучит воздушная тревога.
Воронєж. Нафтобаза ????https://t.co/YTGELt8n62 pic.twitter.com/FTLAdghwxi— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) June 24, 2023
Также OSINT-сообщества в твиттере сообщают, что в Воронежской области сбит военно-транспортный самолет Ан-26. По информации твиттер-аккаунта OSINTtechnical, его сбили силы "ЧВК Вагнера".
Confirmed by Fighterbomber, Russian An-26 downed today over Voronezh Oblast by Wagner forces. pic.twitter.com/2iqBMe79pZ— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023
Напомним, что вчера главарь "вагнеров" Евгений Пригожин начал операцию против руководителей Минобороны РФ. Уже известно, что "ЧВК" захватили город Ростов, а очевидцы сообщают, что по пути в Москву
Популярное сейчас
- Путин в обращении заявил, что отдал приказ нейтрализовать мятежников. Пригожина не вспомнил
- Под Москвой зафиксировали большую колонну бронетехники
- Пригожин прибыл в Ростов и заявил, что пока не будет Шойгу и Герасимова, Вагнер будет блокировать город
- Историческое событие. ВСУ освободили территорию, оккупированную с 2014 года. Карта
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО