ВИДЕО. В Воронеже горит нефтебаза и раздается воздушная тревога. В области сбит самолет Ан-26

В пока российском Воронеже горит нефтебаза. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Видео со взрывом на нефтебазе публикуют в социальных сетях. Также на некоторых видео слышно, что в областном центре звучит воздушная тревога.

Также OSINT-сообщества в твиттере сообщают, что в Воронежской области сбит военно-транспортный самолет Ан-26. По информации твиттер-аккаунта OSINTtechnical, его сбили силы "ЧВК Вагнера".

Confirmed by Fighterbomber, Russian An-26 downed today over Voronezh Oblast by Wagner forces. pic.twitter.com/2iqBMe79pZ