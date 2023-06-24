  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский - о событиях в России: Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя
В тренде

Зеленский - о событиях в России: Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя

Общие новости
(1 голосов)

Президент оценил бунт ЧВК "Вагнера"

Зеленский - о событиях в России: Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя

BBC

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события в России, где главарь ЧВК "Вагнера" поднял бунт против центральной власти:

"Каждый, кто выбирает путь зла, – разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали "Шахеды". Пренебрегает людьми и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления.

Теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен.

Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна оградить Европу от расползания российского зла и хаоса", - написал президент.

По теме
yellow-arrow
Рух отыграл разницу в два гола и победил Шахтер в финале Кубка ДЮФЛ U-19/U-17
yellow-arrow
Путин позвонил президенту Казахстана. Тот заявил, что мятеж Пригожина – внутреннее дело России
yellow-arrow
Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских игр 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский евгений пригожин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде