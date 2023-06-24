Зеленский - о событиях в России: Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя
Президент оценил бунт ЧВК "Вагнера"
BBC
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события в России, где главарь ЧВК "Вагнера" поднял бунт против центральной власти:
"Каждый, кто выбирает путь зла, – разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали "Шахеды". Пренебрегает людьми и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления.
Теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен.
Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна оградить Европу от расползания российского зла и хаоса", - написал президент.
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