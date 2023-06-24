Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских игр 2023
Браво, наша гордость
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Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала золотую награду на Европейских играх 2023.
Наша спортсменка на дистанции каноэ 500 метров обогнала всех своих соперниц, показав время 2:02.920. Серебро у испанки Марии Корберы (2:03.990), а ТОП 3 замкнула венгерка Кис Агнесс (2:04.576).
Людмила завоевала уже третью медаль на Европейских играх 2023 – в ее активе еще золото в каноэ-двойке на 500 метров и серебро в каноэ-одиночке на 200 метров.
Это 13-я награда для украинской команды на Европейских играх 2023.
Напомним, что после второго соревновательного дня Украина
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