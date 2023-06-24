  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских игр 2023
В тренде

Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских игр 2023

Общие новости
(1 голосов)

Браво, наша гордость

Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских игр 2023

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала золотую награду на Европейских играх 2023.

Наша спортсменка на дистанции каноэ 500 метров обогнала всех своих соперниц, показав время 2:02.920. Серебро у испанки Марии Корберы (2:03.990), а ТОП 3 замкнула венгерка Кис Агнесс (2:04.576).

Людмила завоевала уже третью медаль на Европейских играх 2023 – в ее активе еще золото в каноэ-двойке на 500 метров и серебро в каноэ-одиночке на 200 метров.

Это 13-я награда для украинской команды на Европейских играх 2023.

Напомним, что после второго соревновательного дня Украина занимает 4 строчку командного зачета.

По теме
yellow-arrow
Рух отыграл разницу в два гола и победил Шахтер в финале Кубка ДЮФЛ U-19/U-17
yellow-arrow
Путин позвонил президенту Казахстана. Тот заявил, что мятеж Пригожина – внутреннее дело России
yellow-arrow
Зеленский - о событиях в России: Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Людмила Лузан Европейские игры
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде