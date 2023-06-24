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Путин позвонил президенту Казахстана. Тот заявил, что мятеж Пригожина – внутреннее дело России

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Путин позвонил президенту Казахстана. Тот заявил, что мятеж Пригожина – внутреннее дело России

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Администрация президента Казахстана (Акорда) сообщила, что Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Тот позвонил, чтобы проинформировать о ситуации в стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России.

«Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации», - сообщила пресс-служба казахского лидера.

Ранее сообщалось, что Путин также позвонил белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Как известно, на России взбунтовалась ЧВК Вагнер. Путин заявил, что отдал приказ нейтрализовать мятежников. В настоящее время идут бои в Воронежской области.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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