Путин позвонил президенту Казахстана. Тот заявил, что мятеж Пригожина – внутреннее дело России
Похоже, Астана отказалась вводить миротворцев
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Администрация президента Казахстана (Акорда) сообщила, что Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Тот позвонил, чтобы проинформировать о ситуации в стране.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России.
«Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации», - сообщила пресс-служба казахского лидера.
Ранее сообщалось, что Путин также позвонил белорусскому диктатору Александру Лукашенко.
Как известно, на России взбунтовалась ЧВК Вагнер. Путин заявил, что отдал приказ нейтрализовать мятежников. В настоящее время идут бои в Воронежской области.
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