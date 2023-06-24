Рух отыграл разницу в два гола и победил Шахтер в финале Кубка ДЮФЛ U-19/U-17

В решающем матче Кубка ДЮФЛ U-19/U-17 встретились команды "Руха" и "Шахтера". Матч проходил в поселке городского типа Счастливое в Киевской области.

"Горняки" быстро – на 13 минуте – вышли вперед, а к перерыву удвоили свое преимущество. Однако во втором тайме львовяне отквитали два гола.

Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались игроки "Руха".

Финал Кубка ДЮФЛ U-19/U-17

"Рух" (Львов) - "Шахтер" (Донецк) 2:2 (5:4 в серии пенальти)

Отметим, что это был первый матч среди финальных поединков в этом сезоне Кубка ДЮФЛ. В последующие дни запланированы решающие встречи среди младших возрастов.