Рух отыграл разницу в два гола и победил Шахтер в финале Кубка ДЮФЛ U-19/U-17
Львовяне завоевали трофей после серии пенальти
Фото: Рух
В решающем матче Кубка ДЮФЛ U-19/U-17 встретились команды "Руха" и "Шахтера". Матч проходил в поселке городского типа Счастливое в Киевской области.
"Горняки" быстро – на 13 минуте – вышли вперед, а к перерыву удвоили свое преимущество. Однако во втором тайме львовяне отквитали два гола.
Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались игроки "Руха".
Финал Кубка ДЮФЛ U-19/U-17
"Рух" (Львов) - "Шахтер" (Донецк) 2:2 (5:4 в серии пенальти)
Отметим, что это был первый матч среди финальных поединков в этом сезоне Кубка ДЮФЛ. В последующие дни запланированы решающие встречи среди младших возрастов.
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