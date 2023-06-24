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Рух отыграл разницу в два гола и победил Шахтер в финале Кубка ДЮФЛ U-19/U-17

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Львовяне завоевали трофей после серии пенальти

Рух отыграл разницу в два гола и победил Шахтер в финале Кубка ДЮФЛ U-19/U-17

Фото: Рух

Новина українською

В решающем матче Кубка ДЮФЛ U-19/U-17 встретились команды "Руха" и "Шахтера". Матч проходил в поселке городского типа Счастливое в Киевской области.

"Горняки" быстро – на 13 минуте – вышли вперед, а к перерыву удвоили свое преимущество. Однако во втором тайме львовяне отквитали два гола.

Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались игроки "Руха".

Финал Кубка ДЮФЛ U-19/U-17

"Рух" (Львов) - "Шахтер" (Донецк) 2:2 (5:4 в серии пенальти)

Отметим, что это был первый матч среди финальных поединков в этом сезоне Кубка ДЮФЛ. В последующие дни запланированы решающие встречи среди младших возрастов.

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В статье: ДЮФЛ Шахтер U19 (Донецк) Рух U19 (Львов)
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