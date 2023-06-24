Колонны ЧВК Вагнер уже двигаются по Липецкой области
Еще ближе к Москве
Фото з відкритих джерел
Техника ЧВК "Вагнер" продвигается по территории Липецкой области РФ. Об этом сообщает губернатор области Игорь Артамонов.
"Правоохранительные органы и власть, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.
Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте", - "успокаивает" россиян в своем сообщении Артамонов.
Также в СМИ есть сообщения, что ЧВК "Вагнер" выводит свою технику с временно оккупированных территорий Украины.
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