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Колонны ЧВК Вагнер уже двигаются по Липецкой области

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Колонны ЧВК Вагнер уже двигаются по Липецкой области

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Техника ЧВК "Вагнер" продвигается по территории Липецкой области РФ. Об этом сообщает губернатор области Игорь Артамонов.

"Правоохранительные органы и власть, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте", - "успокаивает" россиян в своем сообщении Артамонов.

Также в СМИ есть сообщения, что ЧВК "Вагнер" выводит свою технику с временно оккупированных территорий Украины.

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В статье: ЧВК Вагнер война с россией
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