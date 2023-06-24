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Украина завоевала второе золото в прыжках в воду на Европейских играх-2023

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Это 14 медаль для сборной на турнире

Украина завоевала второе золото в прыжках в воду на Европейских играх-2023

Фото: Ukrainian Diving Federation

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Украина во второй раз завоевала золото по прыжкам в воду на Европейских играх-2023, проходящих в Польше. Выступление Ксении Байло и Кирилла Болюха принесло еще один трофей. В целом это 14 медаль на турнире для "желто-синих". Семь из них - золотые.

Участие в финале соревнований синхронных прыжков в воду с 10-метровой башни вышли пять команд. Каждая из них выполнила по пять прыжков. 322.68 балла было достаточно, для того, чтобы победить. Второе место заняла команда "Германии" с результатом 306.12.

Европейские игры. Синхронные прыжки в воду с 10-метровой башни

Украина - 322.68 балла
Германия - 306.12
Италия - 283.14
Испания - 274.86
Великобритания - 265.08

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В статье: сборная Украины по прыжкам в воду Европейские игры
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