Украина завоевала второе золото в прыжках в воду на Европейских играх-2023
Это 14 медаль для сборной на турнире
Фото: Ukrainian Diving Federation
Украина во второй раз завоевала золото по прыжкам в воду на Европейских играх-2023, проходящих в Польше. Выступление Ксении Байло и Кирилла Болюха принесло еще один трофей. В целом это 14 медаль на турнире для "желто-синих". Семь из них - золотые.
Участие в финале соревнований синхронных прыжков в воду с 10-метровой башни вышли пять команд. Каждая из них выполнила по пять прыжков. 322.68 балла было достаточно, для того, чтобы победить. Второе место заняла команда "Германии" с результатом 306.12.
Европейские игры. Синхронные прыжки в воду с 10-метровой башни
Украина - 322.68 балла
Германия - 306.12
Италия - 283.14
Испания - 274.86
Великобритания - 265.08
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