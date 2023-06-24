Украина завоевала второе золото в прыжках в воду на Европейских играх-2023

Украина во второй раз завоевала золото по прыжкам в воду на Европейских играх-2023, проходящих в Польше. Выступление Ксении Байло и Кирилла Болюха принесло еще один трофей. В целом это 14 медаль на турнире для "желто-синих". Семь из них - золотые.

Участие в финале соревнований синхронных прыжков в воду с 10-метровой башни вышли пять команд. Каждая из них выполнила по пять прыжков. 322.68 балла было достаточно, для того, чтобы победить. Второе место заняла команда "Германии" с результатом 306.12.

Европейские игры. Синхронные прыжки в воду с 10-метровой башни

Украина - 322.68 балла

Германия - 306.12

Италия - 283.14

Испания - 274.86

Великобритания - 265.08