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Михаил Кохан получил очередную медаль для Украины на Европейских играх

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Это 15-я медаль для Украины

Михаил Кохан получил очередную медаль для Украины на Европейских играх

фото - Getty Images

Новина українською

Украина завоевала вторую медаль в рамках Европейских игр в легкой атлетике. Отличился Михаил Кохан в метании молота с результатом 77.03 метра. В финале лучшим за украинца стал поляк Войцех Новицки. Он метнул молот на 79.61 метра.

Первую медаль в легкой атлетике принес Владислав Шепелев. Он получил бронзу в тройном прыжке.

В целом это 15-я медаль на турнире. Сейчас "сине-желтые" занимают третье место в общем зачете Европейских игр во всех дисциплинах с 7 золотыми наградами.

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В статье: Михаил Кохан Европейские игры
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