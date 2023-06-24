Михаил Кохан получил очередную медаль для Украины на Европейских играх

Украина завоевала вторую медаль в рамках Европейских игр в легкой атлетике. Отличился Михаил Кохан в метании молота с результатом 77.03 метра. В финале лучшим за украинца стал поляк Войцех Новицки. Он метнул молот на 79.61 метра.

Первую медаль в легкой атлетике принес Владислав Шепелев. Он получил бронзу в тройном прыжке.

В целом это 15-я медаль на турнире. Сейчас "сине-желтые" занимают третье место в общем зачете Европейских игр во всех дисциплинах с 7 золотыми наградами.