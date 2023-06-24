Генштаб: За сутки ВСУ поразили зенитный ракетный комплекс "Стрела" и 2 станции РЭБ врага
Также наши воины поразили 12 орудий на огневых позициях россиян
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста восемьдесят шестых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.
Российская федерация пока продолжает вести захватническую войну.
По уточненной информации, в течение суток противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555,
9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр", 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дрона типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и три ударных дрона "Shahed". Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог. В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные сооружения, другие объекты инфраструктуры и более 50 частных гражданских автомобилей .
Всего в течение суток враг нанес 53 ракетных и 11 авиационных ударов. Также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 10 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Нововасиловка, Чуйковка, Фотовыж Сумской области, а также Окип, Червоная Заря, Ветеринарное, Пильная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстреламм противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Ивановском районе. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоалександровка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Уманское, Веселое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Екатериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Орехов, Новоданиловка, Роботино Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области.
Оккупационная армия российской федерации продолжает обворовывать гражданское население на временно оккупированных территориях Украины. Так, в дачном кооперативе между населенными пунктами Луговка и Фабричное, российские военнослужащие массово угоняют имущество и личные вещи из домов местных жителей.
Авиация сил обороны в сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.
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