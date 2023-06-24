"В целях минимизации рисков". В Москве понедельник объявили нерабочим днем
Также введен режим контртеррористической операции
Околиці Москви - фото з відкритих джерел
Ситуация в Москве становится все напряженнее. Так, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в городе объявлен режим контртеррористической операции.
Также, понедельник в Москве был объявлен нерабочим днем.
"С целью минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем - кроме органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и отдельных дорогах. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении Собянина.
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