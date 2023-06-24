  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "В целях минимизации рисков". В Москве понедельник объявили нерабочим днем
В тренде

"В целях минимизации рисков". В Москве понедельник объявили нерабочим днем

Общие новости
(2 голосов)

Также введен режим контртеррористической операции

"В целях минимизации рисков". В Москве понедельник объявили нерабочим днем

Околиці Москви - фото з відкритих джерел

Новина українською

Ситуация в Москве становится все напряженнее. Так, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в городе объявлен режим контртеррористической операции.

Также, понедельник в Москве был объявлен нерабочим днем.

"С целью минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем - кроме органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и отдельных дорогах. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении Собянина.

По теме
yellow-arrow
Медведев: В истории еще не было такого, чтобы самый большой арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов
yellow-arrow
Наталья Кроль получила первую золотую медаль в легкой атлетике на Европейских играх
yellow-arrow
Михаил Кохан получил очередную медаль для Украины на Европейских играх
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде