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Наталья Кроль получила первую золотую медаль в легкой атлетике на Европейских играх

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До этого были серебро и бронза от других участников

Наталья Кроль получила первую золотую медаль в легкой атлетике на Европейских играх

Фото: european-games.org

Новина українською

Украина завоевала первое золото в легкой атлетике на Европейских играх-2023 в Польше. Победительницей стала Наталья Кроль в беге на дистанции в 800 метров с результатом 1:59.77. Второе место заняла Бьянка Кери из Венгрии - 1:59.80.

Легкоатлетка ранее получала золотую медаль Европейских игр-2019 только в командном турнире. Личную награду она получила впервые.

Эта медаль стала 16-й в общем зачете для Украины и третьей в легкой атлетике. До этого серебро получил Михаил Кохан в метании молота и бронзу Владислав Шепелев в тройном прыжке.

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В статье: Европейские игры
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