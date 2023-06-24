Наталья Кроль получила первую золотую медаль в легкой атлетике на Европейских играх

Украина завоевала первое золото в легкой атлетике на Европейских играх-2023 в Польше. Победительницей стала Наталья Кроль в беге на дистанции в 800 метров с результатом 1:59.77. Второе место заняла Бьянка Кери из Венгрии - 1:59.80.

Легкоатлетка ранее получала золотую медаль Европейских игр-2019 только в командном турнире. Личную награду она получила впервые.