Наталья Кроль получила первую золотую медаль в легкой атлетике на Европейских играх
До этого были серебро и бронза от других участников
Фото: european-games.org
Украина завоевала первое золото в легкой атлетике на Европейских играх-2023 в Польше. Победительницей стала Наталья Кроль в беге на дистанции в 800 метров с результатом 1:59.77. Второе место заняла Бьянка Кери из Венгрии - 1:59.80.
Легкоатлетка ранее получала золотую медаль Европейских игр-2019 только в командном турнире. Личную награду она получила впервые.
Эта медаль стала 16-й в общем зачете для Украины и третьей в легкой атлетике. До этого серебро
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