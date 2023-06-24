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Медведев: В истории еще не было такого, чтобы самый большой арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов

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Медведев: В истории еще не было такого, чтобы самый большой арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов

фото из свободных источников

Новина українською

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал начало гражданской войны в стране.

Медведев считает, что "мятеж был хорош продуман, поэтому спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ, ударов по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики".

Также российский чиновник косвенно намекнул, что ядерное оружие попало под контроль ЧВК "Вагнер" Пригожина.

"В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения. Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам", - заявил Медведев.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
24.06.2023 в 19:10
А он кто? Не бандит?
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