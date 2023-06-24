Медведев: В истории еще не было такого, чтобы самый большой арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал начало гражданской войны в стране.

Медведев считает, что "мятеж был хорош продуман, поэтому спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ, ударов по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики".

Также российский чиновник косвенно намекнул, что ядерное оружие попало под контроль ЧВК "Вагнер" Пригожина.