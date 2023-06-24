МО Украины призвали россиян возвращаться в РФ и становиться на одну из сторон конфликта

Министерство обороны Украины сделало заявление о начале гражданской войны в России.

"В украинском МО удивляются, почему российские солдаты до сих пор сидят в грязных окопах, а не бегут на помощь своим товарищам по обе стороны конфликта.

Это было бы гораздо безопаснее, чем противостоять украинской армии", - говорится в сообщении Министерства обороны Украины.