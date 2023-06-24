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МО Украины призвали россиян возвращаться в РФ и становиться на одну из сторон конфликта

Общие новости
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"А не сидеть в грязных окопах"

МО Украины призвали россиян возвращаться в РФ и становиться на одну из сторон конфликта

Фото: zona.media

Новина українською

Министерство обороны Украины сделало заявление о начале гражданской войны в России.

"В украинском МО удивляются, почему российские солдаты до сих пор сидят в грязных окопах, а не бегут на помощь своим товарищам по обе стороны конфликта.

Это было бы гораздо безопаснее, чем противостоять украинской армии", - говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

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В статье: война с россией министерство обороны Украины
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Источник:
Defense of Ukraine

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