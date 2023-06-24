МО Украины призвали россиян возвращаться в РФ и становиться на одну из сторон конфликта
"А не сидеть в грязных окопах"
Фото: zona.media
Министерство обороны Украины сделало заявление о начале гражданской войны в России.
"В украинском МО удивляются, почему российские солдаты до сих пор сидят в грязных окопах, а не бегут на помощь своим товарищам по обе стороны конфликта.
Это было бы гораздо безопаснее, чем противостоять украинской армии", - говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
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Источник:Defense of Ukraine
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