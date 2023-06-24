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Украина выиграла медальный зачет в гребле на байдарках и каноэ в рамках Европейских игр

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Всего пять медалей

Украина выиграла медальный зачет в гребле на байдарках и каноэ в рамках Европейских игр

Фото: НОК України

Новина українською

Закончились соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках Европейских игр-2023 в Польше. Медальный зачет в этом виде спорта выиграла Украина. На счету 3 золота и два серебра. В общем 5 медалей.

Второе место заняла Польша у которой также три золота, одно серебро и одна бронза. Третьими стала Испания с результатом 2-3-2.

Украина впервые выигрывает медальный зачет Евро-игр в гребле на байдарках и каноэ. В 2015 году сборная была 15-й, в 2019-м - четвертой. Также это второй выигранный зачет. Первый был добыт в каратэ.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ Европейские игры
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