Маляр: Сегодня ВСУ начали наступление на нескольких направлениях одновременно

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Восточная группировка войск Украины сегодня (24-го июня) начала наступление на нескольких направлениях одновременно.

В частности, в направлениях Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клищиевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед.

На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.

Что касается Юга, то по словам Анны Маляр, по всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники.