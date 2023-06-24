Маляр: Сегодня ВСУ начали наступление на нескольких направлениях одновременно
Везде есть продвижение вперед
Генштаб ЗСУ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Восточная группировка войск Украины сегодня (24-го июня) начала наступление на нескольких направлениях одновременно.
В частности, в направлениях Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клищиевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед.
На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.
Что касается Юга, то по словам Анны Маляр, по всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники.
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