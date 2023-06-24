И снова медали на Евро-играх. На этот раз в артистическом плавании
Это второе серебро в этом виде соревнований
XSport
Украина завоевала вторую медаль на Европейских играх-2023 в артистическом плавании. Результат в 232.8438 балла показали сестры Марина и Владислава Алексиивы. Первую награду "желто-синие" завоевали в командной акробатике.
В финале спортсменки уступили австрийкам Анне-Марии Александри и Эйрини-Марине Александри с результатом в 256.0335 балла.
Это 17-я медаль Украины на Европейских играх.
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